Анчелотти положительно оценил судейство в матче с «Альмерией»

Итальянский рулевой «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о судействе в минувшем матче 21-го тура чемпионата Испании с «Альмерией».

Игра завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2. Авторами голов в составе «Реала» стали Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Даниэль Карвахаль.

— Все три решения рефери в спорных эпизодах были правильными. Вы можете говорить, что хотите. Я готов к этому, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В следующем туре «Реалу» предстоит на выезде сыграть с «Лас-Пальмасом». Поединок 22-го тура Ла Лиги должен пройти 27 января, начало — в 18:15 по московскому времени.