​«Реал» продлил серию без поражений в Ла Лиге

В воскресенье «Реал» обыграл на своём поле «Альмерию» со счётом 3:2. После первого тайма «сливочные» проигрывали с разницей в два гола, но им удалось перевернуть игру и раздобыть три зачётных балла.

Таким образом, серия «Реала» без поражений в испанской Ла Лиге продлилась до 14 матчей. В них команда Карло Анчелотти добилась 11 побед при трёх ничьих.

В последний раз «Реал» проигрывал матч чемпионата Испании 24 сентября. Тогда «сливочные» уступили «Атлетико» в дерби (1:3).

Следующий матч Ла Лиги «Реал» проведёт в субботу, 27 января, - против «Лас-Пальмаса» на выезде.