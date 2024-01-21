Анчелотти: Болельщики правильно освистывали «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о свисте болельщиков команды в игре с «Альмерией».

«Болельщики правильно освистывали игроков. Мы были ужасны в первом тайме», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, встреча 21-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» завершилась волевой победой «сливочных» со счетом 3:2. Стоит сказать, что после первой половины игры «Альмерия» была впереди – 2:0.

В 22-м туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Лас-Пальмасом». Матч состоится 27 января. Начало поединка запланировано на 18:15 по московскому времени.