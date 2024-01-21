«Реал» в четвёртый раз в истории выиграл домашний матч Ла Лиги, в котором проигрывал в два гола к перерыву

Мадридский «Реал» в воскресном матче Ла Лиги против «Альмерии» смог проявить характер. Команда Карло Анчелотти уступала со счётом 0:2 к перерыву, но во втором тайме организовала три гола и победила – 3:2.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, «Реал» лишь в четвёртый раз в истории выиграл домашний матч Ла Лиги, в котором проигрывал с разницей в два гола или крупнее к перерыву.

Список таких матчей выглядит так:

«Реал» - «Атлетико» 3:2 (1943 год);

«Реал» - «Бетис» 4:2 (1981 год);

«Реал» - «Эспаньол» 4:3 (2007 год);

«Реал» - «Альмерия» 3:2 (2024 год).