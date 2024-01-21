​Матеу Лаос недоволен судейством в финале испанского Суперкубка

Мадридский «Атлетико» выиграл в финале испанского Суперкубка у земляков из «Реала», однако известный экс-арбитр Матеу Лаос считает. что игра прошла под знаком судейских ошибок.

- Я бы принимал другие решения в таком матче, - заявил Лаос, косвенно поддержав претензии «Реала» к судейству в исполнении Куадры Фернандеса.

Напомним, что игроки «Реала» были очень недовольны постоянными фолами против Джуда Беллингема, а также претендовали на пенальти, который так и не был назначен. «Атлетико» выиграл Суперкубок Испании в третий раз в своей истории - ранее это случалось в 1985 и 2014 годах.