Анчелотти назвал ужасной игру «Реала» в первом тайме с «Альмерией»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о положительных моментах в игре команды в матче с «Альмерией».

Встреча 21-го тура чемпионата Испании завершилась победой «Реала» со счетом 3:2. Отметим, что после первого тайма «сливочные» проигрывали – 0:2.

— Выделить положительные моменты первого тайма? Абсолютно нечего выделять. Об этом нужно забыть. Это было ужасно, — приводит слова итальянского тренера Madrid Xtra.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 51 очко в 20 матчах.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом». Игра пройдет 27 января.