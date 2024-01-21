​«Реал» забил свой самый поздний гол в Ла Лиге

«Реал» в воскресенье порадовал своих фанатов волевой победой над «Альмерией» со счётом 3:2. Мадридцы после первого тайма проигрывали с разницей в два гола, но они смогли добиться победного результата.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, гол Даниэля Карвахаля стал самым поздним для «Реала» в Ла Лиге. Защитник отличился в момент, когда таймер показывал 98 минут и 33 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал Гонсало Игуаину – в 2008 году он забил «Атлетико» в момент, когда на таймере было 96 минут и 1 секунда.

Следующий матч «Реал» проведёт 27 января – против «Лас-Пальмаса» на выезде.