Анчелотти заявил, что провал «Реала» в первом тайме с «Альмерией» — его вина

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался после волевой победы своей команды над «Альмерией» в 21-м туре Ла Лиги.

После первого тайма «сливочные» уступали сопернику со счетом 0:2, однако во второй половине встречи команда Анчелотти смогла переломить ход игры.

— Мне пришлось сделать три замены в перерыве. Я не думал, что игроки устали. Мне следовало выбрать другой состав на игру. Это полностью моя вина, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Благодаря победе «Реал» возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 51 очко. «Альмерия» с шестью очками осталась последней.