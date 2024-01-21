​Беллингем пропустит следующий матч «Реала»

В воскресенье «Реал» сотворил камбэк в домашнем матче Ла Лиги против «Альмерии», превратив 0:2 в 3:2. В добавленное ко второму тайму время жёлтую карточку получил полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. Для англичанина это пятое предупреждение в нынешнем чемпионате – теперь он должен отбыть дисквалификацию. Беллингем не сыграет за «Реал» в гостевом поединке против «Лас-Пальмаса».

Матч Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Реалом» пройдёт в субботу, 27 января. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.