Григорян: «Барселона» и «Бетис» создадут много моментов

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Барселоной».

— Будет ли много забитых мячей в этом матче? Голов будет немного, но думаю, что команды создадут много моментов, — сказал Григорян в эфире Okko Спорт.

Встреча испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной» пройдет сегодня, 21 января. Начало события должно состояться с минуты на минуту. Следить за всеми событиями поединка вы сможете в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Барселона» разгромила на своем поле «Бетис» со счетом 5:0.