Хави прокомментировал попадание Ямаля и Кубарси в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о попадании в стартовый состав команды Ламина Ямаля и Пау Кубарси на матч «Бетисом».

Сегодня, 21 января, каталонский клуб встретится на выезде с «Бетисом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. 16-летний Ямаль и Кубарси выйдут на поле с первых минут.

— Ямаль и Кубарси готовы выходить в стартовом составе. Ламин уже стал для нас реальностью, а Кубарси в последнее время проводит хорошие матчи за резервную команду, — приводит слова Хави Barca Universal.

В текущем сезоне Ямаль провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором четырех результативных передач.

Кубарси появился на поле только в одном матче основной команды «Барселоны» и оформил один ассист.

Начало матча «Бетис» - «Барселона» запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.