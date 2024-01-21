​В основу «Барселоны» попал 16-летний защитник – он дебютирует в Ла Лиге

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». В основной состав каталонской команды попал 16-летний защитник Пау Кубарси – для него это будет дебютный матч в Ла Лиге.

Стоит сказать, что несколько дней назад Кубарси сыграл за «Барселону» в кубковом матче против клуба «Унионистас». Каталонцы победили со счётом 3:1, а молодой футболист даже смог отметиться результативной передачей на партнёра.

Матч между «Бетисом» и «Барселоной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.