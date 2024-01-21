«Реал» впервые в этом сезоне Ла Лиги пропустил два гола на своём поле

Сегодня, 21 января, мадридский «Реал» встречается на своём стадионе с «Альмерией» в 21-м туре чемпионата Испании. На данный момент команды отдыхают после первого тайма.

В самом начале встречи «Альмерия» открыла счет в быстрой атаке, а под занавес тайма смогла второй раз поразить ворота «Реала». Таким образом, «Альмерия» стала первой командой Ла Лиги в сезоне-2023/24, которой удалось дважды огорчить «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу». В предыдущих матчах «Реал» играл «на ноль» или пропускал один мяч.

Стоит сказать, что у «Реала» всего одно поражение в текущем розыгрыше чемпионата Испании, а у «Альмерии» нет ни одной победы.

За всеми событиями поединка можно следить в прямой текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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