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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски – в основе «Барселоны» на матч против «Бетиса»

21 Января 2024 • 19:19 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 4.15 X 4.00 2 1.85
Через 0 ч. 1 мин.

В воскресенье вечером «Барселона» будет проводить гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». Главный тренер каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Бальде, Араухо, Ферран Торрес, Педри, Левандовски, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Ямаль, Кубарси. 

«Бетис» и «Барселона» начнут очный матч в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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