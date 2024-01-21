Левандовски – в основе «Барселоны» на матч против «Бетиса»

В воскресенье вечером «Барселона» будет проводить гостевой матч чемпионата Испании против «Бетиса». Главный тренер каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Бальде, Араухо, Ферран Торрес, Педри, Левандовски, де Йонг, Гюндоган, Кунде, Ямаль, Кубарси.

«Бетис» и «Барселона» начнут очный матч в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.