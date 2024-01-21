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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» удвоила преимущество в матче с «Реалом»

21 Января 2024 • 19:09 Комментировать
Реал Мадрид
3:2
Альмерия
окончен

«Альмерия» второй раз поразила ворота мадридского «Реала» в матче чемпионата Испании.

В настоящий момент команды встречаются между собой в рамках 21-го тура Ла Лиги. По итогам первого тайма «Альмерия» обыгрывает «Реал» со счетом 2:0. Первый мяч забил Ларжи Рамазани уже на первой минуте встречи, а на 43-й минуте Эдгар Гонсалес красивейшим ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что в предыдущих 20 турах «Альмерия» набрала всего шесть очков, не одержав ни одной победы.

Текстовая трансляция матча «Реал» - «Альмерия» доступна на портале LiveResult.

Последняя команда Ла Лиги забила «Реалу» на первой минуте 

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