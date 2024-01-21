​«Реал» впервые за 9 лет пропустил дома на первой минуте

В воскресенье «Реал» проводит домашний матч чемпионата Испании против «Альмерии». Игра началась для команды Карло Анчелотти неважно – уже на первой минуте «сливочные» пропустили от Ларжи Рамазани.

Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Мартин, «Реал» пропустил на первой минуте домашнего матча впервые с января 2015 года. Тогда «сливочные» быстро пропустили от «Реал Сосьедада», но в итоге крупно победили – 4:1.

Следить за развитием событий в матче между «Реалом» и «Альмерией» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.