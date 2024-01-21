Последняя команда Ла Лиги забила «Реалу» на первой минуте

Сегодня, 21 января, мадридский «Реал» принимает на своём поле «Альмерию».

Уже на первой минуте матча нападающий «Альмерии» Ларжи Рамазани поразил ворота «сливочных», ударив первым касанием после передачи от Лукаса Робертоне.

Стоит сказать, что на данный момент «Альмерия» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 20 турах текущего сезона команда ни разу не выиграла.

Встреча 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» продолжается в эти минуты. Следить за ходом событий можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.