Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Александр Мостовой: «Уход Модрича - потеря для «Реала», но это необратимый процесс» эксклюзив

21 Января 2024 • 18:21 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лука Модрич покинет «Реал» летом.

«Станет ли уход Модрича потерей для «Реала»? Как великого человека и футболиста - да. Но это необратимый процесс. Все рано или поздно заканчивают. Модрич, наверное, продолжит где-то карьеру. В «Реале» он выиграл все, что только можно. И играл очень долго. Он вписал себя в историю футбола, в историю «Реала». Так что он уже ничего не потеряет от своего ухода.

Любому футболисту находят замену. В таких командах тем более. Вот ушел Бензема, без него тяжело «Реал» было представить последние сезоны, а сейчас уже никто не говорит об этом. А прошло всего полгода. В отношении таких футболистов не надо говорить, что им нашли замену или что-то такое. Просто их всегда будут уважать, они остаются легендами клуба. Но время берет свое, а более молодые игроки приходят», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Мостовой Лука Модрич ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ «Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Хетафе Хетафе
3
2
2.23 3.05 3.65
Видео
41 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Альмерия Альмерия
0
1
1.17 8.20 14.00
Видео
21.01.24 в 20:30
Бетис Бетис
Барселона Барселона
3.50 3.75 2.02
Видео
21.01.24 в 23:00
Жирона Жирона
Севилья Севилья
1.68 4.10 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
18:45 · Испания. Ла Лига
​«Реал» впервые за 9 лет пропустил дома на первой минуте
18:37 · Испания. Ла Лига
Последняя команда Ла Лиги забила «Реалу» на первой минуте
18:00 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» дожала «Хетафе» в концовке
17:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 6
17:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Мне было бы интересно посмотреть, сколько бы Абаскаль продержался в «Кадисе»
16:27 · Испания. Ла Лига
​Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч против «Альмерии»
16:08 · Италия. Серия А
​Кин близок к переходу в «Атлетико» - известны условия сделки
15:45 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны» против «Бетиса»
15:08 · Испания. Ла Лига
​Тчуамени назвал тройку величайших французских игроков 1
14:36 · Англия. Премьер-лига
Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб
14:10 · Испания. Ла Лига
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави 2
12:12 · Испания. Ла Лига
Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин
09:42 · Англия. Премьер-лига
Винисиус не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» из-за обещания отцу 1
01:15 · Испания. Ла Лига
Васкес залечил травму и вернулся в состав «Реала»
Все новости
Рекомендуем