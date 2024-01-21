Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лука Модрич покинет «Реал» летом.

«Станет ли уход Модрича потерей для «Реала»? Как великого человека и футболиста - да. Но это необратимый процесс. Все рано или поздно заканчивают. Модрич, наверное, продолжит где-то карьеру. В «Реале» он выиграл все, что только можно. И играл очень долго. Он вписал себя в историю футбола, в историю «Реала». Так что он уже ничего не потеряет от своего ухода.

Любому футболисту находят замену. В таких командах тем более. Вот ушел Бензема, без него тяжело «Реал» было представить последние сезоны, а сейчас уже никто не говорит об этом. А прошло всего полгода. В отношении таких футболистов не надо говорить, что им нашли замену или что-то такое. Просто их всегда будут уважать, они остаются легендами клуба. Но время берет свое, а более молодые игроки приходят», - сказал Мостовой.