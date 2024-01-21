«Осасуна» дожала «Хетафе» в концовке

Середняки чемпионата Испании «Осасуна» и «Хетафе» провели результативный матч 21-го тура. Уже на девятой минуте атака хозяев стала голевой после удара Рауля Гарсии. На 31-й минуте Луис Милья недалеко вынес мяч от своих ворот, и Икер Муньос с лета вонзил мяч в сетку - 2:0. Команды обменивались хорошими атаками, но голкиперы работали в рамке без ошибок. На 64-й минуте Энес Унал сыграл под удар Борхе Майоралю - 2:1, а вскоре после подачи углового гости отыгрались, Неманья Максимович перепрыгнул опекуна и поразил цель. И все же хозяева вырвали победу. Хесус Аресо просто чудесным ударом из-за штрафной вколотил мяч в сетку.

«Хетафе» остается на 10-м месте в таблице, соперник идет следом с отставанием в одно очко.