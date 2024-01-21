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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» дожала «Хетафе» в концовке

21 Января 2024 • 18:00 Комментировать
Осасуна
3:2
Хетафе
окончен

Середняки чемпионата Испании «Осасуна» и «Хетафе» провели результативный матч 21-го тура. Уже на девятой минуте атака хозяев стала голевой после удара Рауля Гарсии. На 31-й минуте Луис Милья недалеко вынес мяч от своих ворот, и Икер Муньос с лета вонзил мяч в сетку - 2:0. Команды обменивались хорошими атаками, но голкиперы работали в рамке без ошибок. На 64-й минуте Энес Унал сыграл под удар Борхе Майоралю - 2:1, а вскоре после подачи углового гости отыгрались, Неманья Максимович перепрыгнул опекуна и поразил цель. И все же хозяева вырвали победу. Хесус Аресо просто чудесным ударом из-за штрафной вколотил мяч в сетку.

«Хетафе» остается на 10-м месте в таблице, соперник идет следом с отставанием в одно очко.

Протокол игры  
Осасуна3:2Хетафе
(1:0) Гарсия Рауль9'  
(2:0) Муньос Икер31'  
  64'Майораль Борха (2:1)
  68'Максимович Неманья (2:2)
(3:2) Аресо Хесус80'  
Эррера СерхиоГарсия Давид III  76'Катена АлехандроКруз Хуан  89'Пенья Рубен 73' (Аресо Хесус ( 73') Мохика ХоанИбаньес Пабло 66' (Орос Аймар ( 66') Муньос Икер 86' (Торро Лукас ( 86') Гомес Мойсес  29' 66' (Брашанац Дарко ( 66') Гарсия Рауль  26' 73' (Арнаис Хосе ( 73') Будимир Анте
Запасные: Гарсия РубенУнаи ГарсияАйтор ФернандесМонкайола ХонВидаль НачоЭррандо ХорхеБарха Энрике
Сория ДавидДьене ДаконамАльварес Гастон 46' (Мартин Хорхе ( 46') Альдерете ОмарРико ДиегоАленья Карлес 46' (Кармона Хосе Анхель ( 46'  90') Максимович Неманья  86'Милья Луис  39'Гринвуд МэйсонМайораль БорхаУнал Энес
Запасные: Оскар РодригесDjordjije MedenicaАнхилери ФабрисиоИглесиас Хуан  77'Сантьяго ХесусМитрович СтефанФузато ДаниэлДуарте Домингуш
21 января. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Хетафе

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Актуальный прогноз и ставка на матч Осасуна – Хетафе чемпионата Испании – 21 января 2024
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