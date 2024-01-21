«Осасуна» дожала «Хетафе» в концовке

Середняки чемпионата Испании «Осасуна» и «Хетафе» провели результативный матч 21-го тура. Уже на девятой минуте атака хозяев стала голевой после удара Рауля Гарсии. На 31-й минуте Луис Милья недалеко вынес мяч от своих ворот, и Икер Муньос с лета вонзил мяч в сетку - 2:0. Команды обменивались хорошими атаками, но голкиперы работали в рамке без ошибок. На 64-й минуте Энес Унал сыграл под удар Борхе Майоралю - 2:1, а вскоре после подачи углового гости отыгрались, Неманья Максимович перепрыгнул опекуна и поразил цель. И все же хозяева вырвали победу. Хесус Аресо просто чудесным ударом из-за штрафной вколотил мяч в сетку.
«Хетафе» остается на 10-м месте в таблице, соперник идет следом с отставанием в одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Рауль9'
|(2:0) Муньос Икер31'
|64'Майораль Борха (2:1)
|68'Максимович Неманья (2:2)
|(3:2) Аресо Хесус80'
Эррера Серхио•Гарсия Давид III• 76'Катена Алехандро•Круз Хуан• 89'Пенья Рубен73' (Аресо Хесус (73') •Мохика Хоан•Ибаньес Пабло66' (Орос Аймар (66') •Муньос Икер86' (Торро Лукас (86') •Гомес Мойсес 29'66' (Брашанац Дарко (66') •Гарсия Рауль 26'73' (Арнаис Хосе (73') •Будимир Анте
Сория Давид•Дьене Даконам•Альварес Гастон46' (Мартин Хорхе (46') •Альдерете Омар•Рико Диего•Аленья Карлес46' (Кармона Хосе Анхель (46') • 90'Максимович Неманья• 86'Милья Луис• 39'Гринвуд Мэйсон•Майораль Борха•Унал Энес
21 января. Стадион "Эль-Садар".
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