​Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч против «Альмерии»

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч испанской Ла Лиги против «Альмерии». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Альмерией» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Сантьяго Бернабеу» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.