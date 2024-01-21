​Уткин дал прогноз на матч «Барселоны» против «Бетиса»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на воскресный матч чемпионата Испании между «Бетисом» и «Барселоной».

По мнению Уткина, «Бетис» будет играть закрыто, и «Барселоне» будет непросто вскрыть оборону соперника. Журналист ожидает небольшого количества забитых голов в этом поединке.

Уткин выбрал на этот матч две ставки: более надёжную («Тотал меньше 3,5») и рискованную («Тотал меньше 2,5»).

Матч Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.