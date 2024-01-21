​Тчуамени назвал тройку величайших французских игроков

Полузащитник «Реала» и национальной сборной Франции Орельен Тчуамени выбрал тройку величайших футболистов из Франции.
«Зидан, Платини и Мбаппе», - сказал Тчуамени в программе KickGame.
В сезоне 2023/2024 Орельен Тчуамени поучаствовал в 20 матчах «Реала». В них француз отметился одним забитым голом.
На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом по потерянным очкам именно «сливочные» имеют лучший показатель.
Ближайший матч «Реал» проведёт сегодня, 21 января, – против «Альмерии».
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