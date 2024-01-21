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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тчуамени назвал тройку величайших французских игроков

21 Января 2024 • 15:08 Комментировать (1)

Полузащитник «Реала» и национальной сборной Франции Орельен Тчуамени выбрал тройку величайших футболистов из Франции.

«Зидан, Платини и Мбаппе», - сказал Тчуамени в программе KickGame.

В сезоне 2023/2024 Орельен Тчуамени поучаствовал в 20 матчах «Реала». В них француз отметился одним забитым голом.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом по потерянным очкам именно «сливочные» имеют лучший показатель.

Ближайший матч «Реал» проведёт сегодня, 21 января, – против «Альмерии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан Мишель Платини Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
21 Января 2024 в 15:34
Только вместо Мбаппе , АНРИ он лучше.
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