​Тчуамени назвал тройку величайших французских игроков

Полузащитник «Реала» и национальной сборной Франции Орельен Тчуамени выбрал тройку величайших футболистов из Франции.

«Зидан, Платини и Мбаппе», - сказал Тчуамени в программе KickGame.

В сезоне 2023/2024 Орельен Тчуамени поучаствовал в 20 матчах «Реала». В них француз отметился одним забитым голом.

На текущий момент «Реал» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом по потерянным очкам именно «сливочные» имеют лучший показатель.

Ближайший матч «Реал» проведёт сегодня, 21 января, – против «Альмерии».