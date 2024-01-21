Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью прибыл в Барселону. Журналисты издания El Chiringuito заметили португальского специалиста в аэропорту и спросили его о возможном назначении на пост тренера «сине-гранатовых». Экс-наставник мадридского «Реала» ответил на вопрос улыбкой.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что агент Моуринью Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Барселоне». При этом в последнее время португальца также активно отправляли в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Шабаб».

Пока неизвестно, с какой целью 60-летний Моуринью прилетел в Барселону.