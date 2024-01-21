Васкес залечил травму и вернулся в состав «Реала»

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес готов вернуться на поле.

32-летний футболист отсутствовал в последних четырёх матчах «сливочных» из-за повреждения бедра, полученного в начале января. Возвращение Васкеса может состояться уже совсем скоро: испанец попал в заявку «Реала» на матч Ла Лиги против «Альмерии», который пройдёт в воскресенье. По данным испанских СМИ, латераль вряд ли появится в стартовом составе, но вполне может выйти на замену.

Лукас Васкес провёл 20 матчей в текущем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч и три результативные передачи.

Встреча «Реал» – «Альмерия» начнётся в 18:15 по московскому времени.