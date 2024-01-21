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Васкес залечил травму и вернулся в состав «Реала»

21 Января 2024 • 01:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.16 X 9.00 2 16.00
Через 15 ч. 44 мин.

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес готов вернуться на поле.

32-летний футболист отсутствовал в последних четырёх матчах «сливочных» из-за повреждения бедра, полученного в начале января. Возвращение Васкеса может состояться уже совсем скоро: испанец попал в заявку «Реала» на матч Ла Лиги против «Альмерии», который пройдёт в воскресенье. По данным испанских СМИ, латераль вряд ли появится в стартовом составе, но вполне может выйти на замену.

Лукас Васкес провёл 20 матчей в текущем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч и три результативные передачи.

Встреча «Реал» – «Альмерия» начнётся в 18:15 по московскому времени.

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