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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» скромно победил в Виго, Захарян вышел на замену

21 Января 2024 • 00:59 Комментировать
Сельта
0:1
Реал Сосьедад
окончен

В субботу «Сельта» и «Реал Сосьедад» провели малособытийный, более-менее равный матч чемпионата Испании. На 11-й минуте Браис Мендес дальним выстрелом открыл счет - 0:1. Садик Умар был близок к успеху, но его удар потащил голкипер. После перерыва Мендес пробил мимо стенки со штрафного и попал в штангу. Хон Магунаселая не попал в рамку в отличной ситуации. На 78-й минуте на замену вышел Арсен Захарян, но особо ничем не успел запомниться.

«Реал Сосьедад» перечеркнул серию из четырех матчей без побед и идет шестым. Соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Сельта0:1Реал Сосьедад
  11'Браис Мендес (0:1)
Гуаита ВисентеМингеса Оскар 59' (Дувикас Анастасиос ( 59') Нуньес УнайДомингес КарлосСанчес МануэльРодригес Мигель  15' 58' (Перес Карлес ( 58') Тапия РенатоДотор КарлосДе ла Торре Лука 76' (Сведберг Виллиот ( 76') Аспас Яго 59' (Альварес Уго ( 59') Ларсен Йорген 76' (Жаилсон Маркес ( 76')
Запасные: Сотело ХьюгоГарсия РаульВаскес КевинСтарфельт КарлРистич МихайлоКаррильо КокеПейнадо Франсиско
Ремиро АлехандроСубельдия ИгорЛе Норман РобенПачеко ХонАрамбуру Джон  30' 46' (Ариц Элустондо ( 46') Муньос Айхен 39' (Тирни Киран ( 39') Браис МендесОласагасти Хон 65' (Оярсабаль Микель ( 65') Туррьентес Беньят 78' (Захарян Арсен ( 78') Магунаселая Хон 65' (Мерино Микель ( 65'  84') Умар Садик
Запасные: Урко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиМарин ПаблоJon MartinБекер ШеральдоInaki Ruperez Urtasun
20 января. Стадион "Балаидос".

 

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