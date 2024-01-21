«Реал Сосьедад» скромно победил в Виго, Захарян вышел на замену

В субботу «Сельта» и «Реал Сосьедад» провели малособытийный, более-менее равный матч чемпионата Испании. На 11-й минуте Браис Мендес дальним выстрелом открыл счет - 0:1. Садик Умар был близок к успеху, но его удар потащил голкипер. После перерыва Мендес пробил мимо стенки со штрафного и попал в штангу. Хон Магунаселая не попал в рамку в отличной ситуации. На 78-й минуте на замену вышел Арсен Захарян, но особо ничем не успел запомниться.

«Реал Сосьедад» перечеркнул серию из четырех матчей без побед и идет шестым. Соперник - пятый с конца.