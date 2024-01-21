«Реал Сосьедад» скромно победил в Виго, Захарян вышел на замену

В субботу «Сельта» и «Реал Сосьедад» провели малособытийный, более-менее равный матч чемпионата Испании. На 11-й минуте Браис Мендес дальним выстрелом открыл счет - 0:1. Садик Умар был близок к успеху, но его удар потащил голкипер. После перерыва Мендес пробил мимо стенки со штрафного и попал в штангу. Хон Магунаселая не попал в рамку в отличной ситуации. На 78-й минуте на замену вышел Арсен Захарян, но особо ничем не успел запомниться.
«Реал Сосьедад» перечеркнул серию из четырех матчей без побед и идет шестым. Соперник - пятый с конца.
Протокол игры
|11'Браис Мендес (0:1)
Гуаита Висенте•Мингеса Оскар59' (Дувикас Анастасиос (59') •Нуньес Унай•Домингес Карлос•Санчес Мануэль•Родригес Мигель 15'58' (Перес Карлес (58') •Тапия Ренато•Дотор Карлос•Де ла Торре Лука76' (Сведберг Виллиот (76') •Аспас Яго59' (Альварес Уго (59') •Ларсен Йорген76' (Жаилсон Маркес (76')
Ремиро Алехандро•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Арамбуру Джон 30'46' (Ариц Элустондо (46') •Муньос Айхен39' (Тирни Киран (39') •Браис Мендес•Оласагасти Хон65' (Оярсабаль Микель (65') •Туррьентес Беньят78' (Захарян Арсен (78') •Магунаселая Хон65' (Мерино Микель (65') • 84'Умар Садик
20 января. Стадион "Балаидос".
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