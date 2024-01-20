«Барселона» потеряла ещё одного защитника из-за травмы

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен не сможет помочь своей команде в предстоящем матче с «Бетисом». Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

В преддверии матча с «Бетисом» у 27-летнего Кристенсена был диагностирован ушиб ноги, по этой причине футболист не попал в заявку команды на предстоящий поединок. Сообщается, что защитник должен вернуться в строй к следующему матчу с «Атлетиком».

В текущем сезоне Кристенсен принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Барселоной» пройдет завтра, 21 января. Начало встречи запланировано на 20:30 по мск.