Захарян: Когда я вышел играть с «Интером» в Лиге чемпионов, у меня был мандраж

Футболист испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян поделился комментарием о том, волнуется ли он перед выходом на поле.

— В Испании уже нет. Когда я начал постоянно играть волнение прошло, потому что с каждым матчем приходила уверенность. Но в Лиге чемпионов, когда вышел с «Интером», у меня был мандраж. Это был важный матч за первое место в группе, был большой ажиотаж, но по ходу игры это все пропало, — заявил Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

20-летний полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 21 встрече во всех турнирах и стал автором одной результативной передачи.