Захарян: «Тренер говорит, чтобы я чувствовал себя раскрепощённо»

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, много ли свободы на поле даёт главный тренер команды Иманоль Альгуасиль.

— Тренер говорит мне, чтобы я чувствовал себя раскрепощенно на поле и делал то, что умею. Все говорят, чтобы я бил издалека, потому что у меня есть этот навык, поэтому я стараюсь использовать свои сильные качества, — заявил Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний Захарян принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых смог записать на свой счет один голевой пас.

После 20 сыгранных встреч подопечные Альгуасиля занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды 32 набранных очка.