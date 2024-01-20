Захарян рассказал, на какой позиции ему удобнее играть в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о том, где ему комфортнее играть.

«Вообще профильная моя позиция — центр поля. Тренер это знает, но куда он меня поставит, там и буду играть. Приходилось играть слева, так как Барренечеа получил травму и выбыл на некоторое время, и я его заменял. Сейчас уехал Кубо, поэтому мне приходится играть и справа», — сказал Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

В текущем сезоне на счету хавбека 21 выход на поле в футболке «Реал Сосьедада» и одна голевая передача.

Предстоящий матч команда Иманоля Альгуасиля проведет в субботу, 20 января. Начало встречи 21-го тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом» запланировано на 23:00 по мск.