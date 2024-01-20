«Валенсия» остановила победный ход «Атлетика»

В 21-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Атлетик» в очень упорном поединке. Из очень опасных моментов отметим две ситуации. На 61-й минуте Хосе Гайя отобрал мяч на фланге и прицельно навес, а Уго Дуро головой отправил мяч в сетку - 1:0. Унаи Гомес у гостей ворвался в штрафную с мячом и метил в дальний угол - парировано.
«Атлетик» прервал победную серию из четырех матчей и остается на третьей строчке. Соперник делит шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Дуро Уго61'
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Габриэль Паулиста•Гайя Хосе•Гильямон Уго•Пепелу•Перес Фран69' (Корреа Тьерри (69') •Каньос Серхи14' (Яремчук Роман (14'•Васкес Хесус82') •Ногуэроль Диего Лопес82' (Герра Хавьер (82') •Дуро Уго
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль• 89'Паредес Айтор•Юри Берчиче•Прадос Беньят69' (Гомес Унаи (69') •Эррера Андер62' (Руис Иньиго (62') •Беренгер Алекс•Сансет Ойян79' (Гарсия Рауль (79') •Уильямс Нико 56'79' (Malcom Ares (79') • 90'Гурусета Горка69' (Вильялибре Асьер (69')
20 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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