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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» остановила победный ход «Атлетика»

20 Января 2024 • 22:33 Комментировать
Валенсия
1:0
Атлетик Б
окончен

В 21-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Атлетик» в очень упорном поединке. Из очень опасных моментов отметим две ситуации. На 61-й минуте Хосе Гайя отобрал мяч на фланге и прицельно навес, а Уго Дуро головой отправил мяч в сетку - 1:0. Унаи Гомес у гостей ворвался в штрафную с мячом и метил в дальний угол - парировано.

«Атлетик» прервал победную серию из четырех матчей и остается на третьей строчке. Соперник делит шестое место.

Протокол игры  
Валенсия1:0Атлетик Б
(1:0) Дуро Уго61'  
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера КристианГабриэль ПаулистаГайя ХосеГильямон УгоПепелуПерес Фран 69' (Корреа Тьерри ( 69') Каньос Серхи 14' (Яремчук Роман ( 14'Васкес Хесус 82') Ногуэроль Диего Лопес 82' (Герра Хавьер ( 82') Дуро Уго
Запасные: Гонсалес УгоОторби Эджедедаве ДавидРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоОзкаджар Дженк
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан Даниэль  89'Паредес АйторЮри БерчичеПрадос Беньят 69' (Гомес Унаи ( 69') Эррера Андер 62' (Руис Иньиго ( 62') Беренгер АлексСансет Ойян 79' (Гарсия Рауль ( 79') Уильямс Нико  56' 79' (Malcom Ares ( 79'  90') Гурусета Горка 69' (Вильялибре Асьер ( 69')
Запасные: Гарсия ИманолХаурегисар МикельАгирреcабала ХуленЙерай АльваресМуньяин ИкерРинкон УгоНоласкоайн Перу
20 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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