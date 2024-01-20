«Валенсия» остановила победный ход «Атлетика»

В 21-м туре чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Атлетик» в очень упорном поединке. Из очень опасных моментов отметим две ситуации. На 61-й минуте Хосе Гайя отобрал мяч на фланге и прицельно навес, а Уго Дуро головой отправил мяч в сетку - 1:0. Унаи Гомес у гостей ворвался в штрафную с мячом и метил в дальний угол - парировано.

«Атлетик» прервал победную серию из четырех матчей и остается на третьей строчке. Соперник делит шестое место.