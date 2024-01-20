Захарян: «Прибавлять нужно во всём»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос, в чём ему нужно прибавить в Испании.

— Прибавлять нужно во всем, но в целом разницу я чувствую. Я уже привык, влился и нормально себя ощущаю, — сказал Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

20-летний хавбек перешел в «Реал Сосьедад» прошлым летом из московского «Динамо». В составе сан-себастьянского коллектива Захарян провел 21 матч с учетом всех турниров и смог оформить один ассист.

Сегодня, 20 января, «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Сельтой». Старт поединка запланирован на 23:00 по столичному времени.