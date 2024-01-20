Захарян: В дебютном матче тренер сказал, что я отвечаю за стандарты

Хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян поделился комментарием о том, как он стал исполнять стандарты в новом клубе.

«С первого дня, игра с «Лас-Пальмас», когда я выходил, тренер сказал, что я за стандарты отвечаю. С первого дня вот так пошло. Они говорят, что у меня хорошие подачи, поэтому я исполняю угловые и штрафные. Наверное, они видели, как я исполнял в «Динамо» и вот доверили мне это здесь», — заявил Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

Напомним, российский полузащитник присоединился к «Реал Сосьедаду» прошлым летом. За это время Захарян появился на поле в 21 встрече и записал на свой счет один голевой пас.