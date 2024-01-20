Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедада» на матч с «Сельтой»

Российский полузащитник Арсен Захарян начнёт игру с «Сельтой» на скамейке запасных.

Матч 21-го тура чемпионата Испании между командами пройдет сегодня, 20 января.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро (вр), Муньос, Пачеко, Ле Норман, Субельдия, Браис Мендес, Оласагасти, Туррьентес, Арамбуру, Садик, Магунаселая.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Матч «Сельта» - «Реал Сосьедад» должен стартовать в 23:00 по московскому времени.

В первом круге встреча между командами завершилась со счетом 1:1.