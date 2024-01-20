Захарян: Обидно, что пока не получается забить за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своей безголевой серии в новой команде.

Напомним, 20-летний россиянин присоединился к сан-себастьянскому клубу прошлым летом, но до сих не отметился забитым мячом.

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать», — сказал Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Сегодня, 20 января, «Реал Сосьедад» встретится с «Сельтой» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск.