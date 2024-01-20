Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян: Обидно, что пока не получается забить за «Реал Сосьедад»

20 Января 2024 • 22:09 Комментировать
Сельта
...
Реал Сосьедад
23.01 23:30

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своей безголевой серии в новой команде.

Напомним, 20-летний россиянин присоединился к сан-себастьянскому клубу прошлым летом, но до сих не отметился забитым мячом.

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать», — сказал Захарян на YouTube-канале Okko Спорт.

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в 21 матче с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Сегодня, 20 января, «Реал Сосьедад» встретится с «Сельтой» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
0
2
1.87 3.40 4.50
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Мальорка Мальорка
1
1
2.09 3.45 3.55
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
1
0
3.70 3.50 2.02
Видео
21 мин
Сельта Сельта
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
1
2.80 3.05 2.75
Видео
21.01.24 в 16:00
Осасуна Осасуна
Хетафе Хетафе
2.23 3.05 3.65
Видео
21.01.24 в 18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Альмерия Альмерия
1.17 8.20 14.00
Видео
21.01.24 в 20:30
Бетис Бетис
Барселона Барселона
3.50 3.75 2.02
Видео
21.01.24 в 23:00
Жирона Жирона
Севилья Севилья
1.68 4.10 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
23:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла ещё одного защитника из-за травмы
23:08 · Испания. Ла Лига
Захарян: Когда я вышел играть с «Интером» в Лиге чемпионов, у меня был мандраж
23:02 · Испания. Ла Лига
Захарян: «Тренер говорит, чтобы я чувствовал себя раскрепощённо»
22:35 · Испания. Ла Лига
Захарян рассказал, на какой позиции ему удобнее играть в «Реал Сосьедаде»
22:33 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» остановила победный ход «Атлетика»
22:28 · Испания. Ла Лига
Захарян: «Прибавлять нужно во всём»
22:22 · Испания. Ла Лига
Захарян: В дебютном матче тренер сказал, что я отвечаю за стандарты
22:14 · Испания. Ла Лига
Захарян не попал в стартовый состав «Реал Сосьедада» на матч с «Сельтой»
22:09 · Испания. Ла Лига
Захарян: Обидно, что пока не получается забить за «Реал Сосьедад»
21:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отпустит Сёюнджю, несмотря на травму Аспиликуэты
20:31 · Испания. Кубок
Анчелотти: «Мы очень хорошо провели кубковый матч с «Атлетико»
20:29 · Англия. Премьер-лига
Деку считает, что «Барселоне» будет трудно оформить подписание Филлипса
20:23 · Испания. Ла Лига
Хави верит, что «Барселона» может оформить требл 2
20:13 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» неожиданно упустил победу в матче с «Мальоркой»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не верит, что Абаскаль уйдёт в «Кадис»
Все новости
Рекомендуем