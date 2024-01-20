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«Атлетико» отпустит Сёюнджю, несмотря на травму Аспиликуэты

20 Января 2024 • 21:38 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
1 4.90 X 3.95 2 1.68
22.01 23:00

Мадридский «Атлетико» по-прежнему намерен расстаться с центральным защитником Чагларом Сёюнджю.

«Матрасники» надолго остались без Сесара Аспиликуэты: испанский ветеран получил серьёзную травму в недавнем кубковом матче против мадридского «Реала». По сведениям Relevo, несмотря на это, в «Атлетико» не изменили решения по Сёюнджю – турок покинет команду в ближайшее время. В настоящий момент переговоры по 27-летнему игроку ведут «Порту», «Фенербахче» и дортмундская «Боруссия».

Чаглар Сёюнджю провёл в «Атлетико» всего полгода. Летом прошлого года он пополнил ряды мадридцев, перейдя на правах свободного агента из «Лестера».

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