«Атлетико» отпустит Сёюнджю, несмотря на травму Аспиликуэты

Мадридский «Атлетико» по-прежнему намерен расстаться с центральным защитником Чагларом Сёюнджю.

«Матрасники» надолго остались без Сесара Аспиликуэты: испанский ветеран получил серьёзную травму в недавнем кубковом матче против мадридского «Реала». По сведениям Relevo, несмотря на это, в «Атлетико» не изменили решения по Сёюнджю – турок покинет команду в ближайшее время. В настоящий момент переговоры по 27-летнему игроку ведут «Порту», «Фенербахче» и дортмундская «Боруссия».

Чаглар Сёюнджю провёл в «Атлетико» всего полгода. Летом прошлого года он пополнил ряды мадридцев, перейдя на правах свободного агента из «Лестера».