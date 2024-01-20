Хави верит, что «Барселона» может оформить требл

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о перспективах команды в текущем сезоне.

— Я верю, что «Барселона» может завоевать три титула в этом сезоне. Не говорю, что мы точно выиграем их, но мы будем пытаться. В этом у меня нет никаких сомнений, — цитирует Хави Marca.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги каталонский клуб провел 19 матчей, в которых заработал 41 очко. Благодаря такому количеству баллов «Барселона» находится на четвертой строчке в турнирной таблице.

21 января «сине-гранатовые» сыграют с «Бетисом» в 21-м туре чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.