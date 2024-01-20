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Хави верит, что «Барселона» может оформить требл

20 Января 2024 • 20:23 Комментировать (1)
Бетис
...
Барселона
1 4.15 X 3.90 2 1.80
Через 22 ч. 50 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о перспективах команды в текущем сезоне.

— Я верю, что «Барселона» может завоевать три титула в этом сезоне. Не говорю, что мы точно выиграем их, но мы будем пытаться. В этом у меня нет никаких сомнений, — цитирует Хави Marca.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги каталонский клуб провел 19 матчей, в которых заработал 41 очко. Благодаря такому количеству баллов «Барселона» находится на четвертой строчке в турнирной таблице.

21 января «сине-гранатовые» сыграют с «Бетисом» в 21-м туре чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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БЕТИС БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vova52
20 Января 2024 в 20:50
РАЗМЕЧТАЛСЯ ХАВИ.....ДАЙ БОГ....
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