«Вильярреал» неожиданно упустил победу в матче с «Мальоркой»

В 21-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал соседа по таблице, «Мальорку». «Жёлтая субмарина» доминировала на поле, но в итоге упустила победу. На 45-й минуте отличился Александр Сорлот. Гости редко ходили в атаку, но на 90-й минуте сравняли счет стараниями Хавьера Льябреса - 1:1.

У соперников по 20 очков, они делят 14-е место.