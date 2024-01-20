«Вильярреал» неожиданно упустил победу в матче с «Мальоркой»

В 21-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал соседа по таблице, «Мальорку». «Жёлтая субмарина» доминировала на поле, но в итоге упустила победу. На 45-й минуте отличился Александр Сорлот. Гости редко ходили в атаку, но на 90-й минуте сравняли счет стараниями Хавьера Льябреса - 1:1.
У соперников по 20 очков, они делят 14-е место.
Протокол игры
|(1:0) Сорлот Александр45'
|90'Льябрес Хавьер (1:1)
Йоргенсен Филип•Фемения Кико• 81'Эрик-Бертран Байи•Куэнка Хорхе•Морено Альберто•Ахомач Илиас70' (Гуэдеш Гонсалу (70') •Комесанья Санти•Коклен Франсис84' (Тригерос Мануэль (84') •Баэна Алехандро84' (Капу Этьен (84') •Морено Херард•Сорлот Александр 45'
Запасные: Рейна Пепе• 62'Альварес Икер•Альтимира Адриа•Ромеро Карлос•Моралес Луис
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Настасич Матия•Санчес Антонио58' (Пратс Абдон (58') •Лато Тони79' (Коста Хауме (79') •Дардер Серхи 83'88' (Льябрес Хавьер (88') •Ману Морланес•Саму Кошта79' (Мурики Ведат (79') •Родригес Даниэль I•Ларин Кайл 27'79' (Маскарель Омар (79')
20 января. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
Бан пользователя