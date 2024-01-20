«Лас-Пальмас» под ноль переиграл «Райо Вальекано»

В 21-м туре Ла Лиги встретились середняки «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Хозяева поля намного чаще пробивали по воротам, но из 15 попыток так ничего и не добились. Альваро Гарсия Ривера мог открывать счет в дебюте, но вратарь выручил. На 35-й минуте Альберто Молейро стрельнул из-за штрафной - 0:1. На 60-й минуте Ривера упустил шанс, когда защитник выбил мяч с ленточки. Хороший момент у Хорхе де Фрутоса, а здесь уже кипер среагировал. Альваро Гарсия Ривера отметился и на 80-й минуте, только красной карточкой. И тут же Хави Муньос эффектно перебросил вратаря - 0:2.

«Лас-Пальмас» делит седьмое место, соперник - 11-е.