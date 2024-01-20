«Лас-Пальмас» под ноль переиграл «Райо Вальекано»

В 21-м туре Ла Лиги встретились середняки «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Хозяева поля намного чаще пробивали по воротам, но из 15 попыток так ничего и не добились. Альваро Гарсия Ривера мог открывать счет в дебюте, но вратарь выручил. На 35-й минуте Альберто Молейро стрельнул из-за штрафной - 0:1. На 60-й минуте Ривера упустил шанс, когда защитник выбил мяч с ленточки. Хороший момент у Хорхе де Фрутоса, а здесь уже кипер среагировал. Альваро Гарсия Ривера отметился и на 80-й минуте, только красной карточкой. И тут же Хави Муньос эффектно перебросил вратаря - 0:2.
«Лас-Пальмас» делит седьмое место, соперник - 11-е.
Протокол игры
|35'Молейро Альберто (0:1)
|83'Муньос Хави (0:2)
Димитриевски Столе•Балью Иван 17'82' (Рауль де Томас (82') •Эрнандес Аридане•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо82' (Чаваррия Пеп (82') •Паласон Иси66' (Де Фрутос Хорхе (66') •Лопес Унаи•Валентин Оскар•Гарсия Альваро Ривера 76'• 81'Камелло Серхио66' (Нтекья Ранди (66') •Трехо Оскар75' (Фалькао Радамель (75')
Вальес Альваро• 80'Суарес Алехандро•Херцог Хуанма•Мармол Мика•Кардона Серхи•Мунир Эль-Хаддади88' (Кардона Марк (88') •Муньос Хави88' (Луаодис Энзо (88') •Перроне Максимо•Родригес Кирьян•Молейро Альберто67' (Парк Марвин (67') •Рамирес Сандро78' (Бенито Рамирес (78')
20 января. Стадион "Кампо де Вальекас".
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