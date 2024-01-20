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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» под ноль переиграл «Райо Вальекано»

20 Января 2024 • 17:58 Комментировать
Райо Вальекано
0:2
Лас-Пальмас
окончен

В 21-м туре Ла Лиги встретились середняки «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Хозяева поля намного чаще пробивали по воротам, но из 15 попыток так ничего и не добились. Альваро Гарсия Ривера мог открывать счет в дебюте, но вратарь выручил. На 35-й минуте Альберто Молейро стрельнул из-за штрафной - 0:1. На 60-й минуте Ривера упустил шанс, когда защитник выбил мяч с ленточки. Хороший момент у Хорхе де Фрутоса, а здесь уже кипер среагировал. Альваро Гарсия Ривера отметился и на 80-й минуте, только красной карточкой. И тут же Хави Муньос эффектно перебросил вратаря - 0:2.

«Лас-Пальмас» делит седьмое место, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Райо Вальекано0:2Лас-Пальмас
  35'Молейро Альберто (0:1)
  83'Муньос Хави (0:2)
Димитриевски СтолеБалью Иван  17' 82' (Рауль де Томас ( 82') Эрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо 82' (Чаваррия Пеп ( 82') Паласон Иси 66' (Де Фрутос Хорхе ( 66') Лопес УнаиВалентин ОскарГарсия Альваро Ривера  76'  81'Камелло Серхио 66' (Нтекья Ранди ( 66') Трехо Оскар 75' (Фалькао Радамель ( 75')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМумин АбдулКарденас ДаниРатиу Андрей
Вальес Альваро  80'Суарес АлехандроХерцог ХуанмаМармол МикаКардона СерхиМунир Эль-Хаддади 88' (Кардона Марк ( 88') Муньос Хави 88' (Луаодис Энзо ( 88') Перроне МаксимоРодригес КирьянМолейро Альберто 67' (Парк Марвин ( 67') Рамирес Сандро 78' (Бенито Рамирес ( 78')
Запасные: Эррера КристианПехиньо ФрансискоГонсалес ФабиоАарон ЭскандельКаба СориГонсалес ИньякиГоррин Алехандро
20 января. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано Лас-Пальмас

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