Анчелотти отреагировал на критику Тчуамени

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о критике болельщиков в адрес Орельена Тчуамени.

— Критика Тчуамени? В финале Суперкубка он продемонстрировал свой лучший уровень. Возможно, он провел лучший свой матч, — сказал Анчелотти журналистам.

Напомним, в финальном матче Суперкубка Испании «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и пополнил копилку очередным трофеем.

В нынешнем сезоне 23-летний Тчуамени принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

21 января «Реал» встретится с «Альмерией» в рамках 21-го тура Ла Лиги. Старт поединка запланирован на 18:15 по столичному времени.