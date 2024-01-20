Анчелотти: «Альмерия» ещё жива, нам придётся сражаться

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче чемпионата Испании с «Альмерией».

— Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче против команды, которая имеет всего шесть очков в таблице. Но они заслуживали победы в играх с «Жироной» и «Атлетико», а их матч с «Барселоной» мог завершиться вничью. Эта команда еще жива и завтра нам придется сражаться. Мы должны быть готовы к этому, — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.