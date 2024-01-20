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Анчелотти: «Альмерия» ещё жива, нам придётся сражаться

20 Января 2024 • 17:13 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.15 X 8.50 2 15.00
21.01 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче чемпионата Испании с «Альмерией».

— Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче против команды, которая имеет всего шесть очков в таблице. Но они заслуживали победы в играх с «Жироной» и «Атлетико», а их матч с «Барселоной» мог завершиться вничью. Эта команда еще жива и завтра нам придется сражаться. Мы должны быть готовы к этому, — заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Встреча 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Альмерией» состоится в воскресенье, 21 января. Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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