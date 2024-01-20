«Кадис» отправил в отставку Серхио Гонсалеса, который занимал пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба испанского коллектива.

47-летний специалист был наставником «Кадиса» с января 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 15 очков после 21 матча.

Ранее появилась информация, что главным кандидатом на пост главного тренера «Кадиса» является действующий наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Напомним, контракт 34-летнего Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона.