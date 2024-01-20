Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» уволил тренера — клуб хочет пригласить Абаскаля официально

20 Января 2024 • 16:06 Комментировать
Кадис
...
Атлетик Б
28.01 23:00

«Кадис» отправил в отставку Серхио Гонсалеса, который занимал пост главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба испанского коллектива.

47-летний специалист был наставником «Кадиса» с января 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 15 очков после 21 матча.

Ранее появилась информация, что главным кандидатом на пост главного тренера «Кадиса» является действующий наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Напомним, контракт 34-летнего Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Серхио Гонсалес Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Января
10:19
Стал известен конкурент Абаскаля в борьбе за пост главного тренера «Кадиса»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави «Реал» хочет подписать Холанна по схеме трансфера Беллингема Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23 мин
Райо Вальекано Райо Вальекано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
0
0
1.87 3.40 4.50
Видео
20.01.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Мальорка Мальорка
2.09 3.45 3.55
Видео
20.01.24 в 20:30
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
3.70 3.50 2.02
Видео
20.01.24 в 23:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.80 3.05 2.75
Видео
21.01.24 в 16:00
Осасуна Осасуна
Хетафе Хетафе
2.23 3.05 3.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
16:06 · Испания. Ла Лига
«Кадис» уволил тренера — клуб хочет пригласить Абаскаля официально
15:39 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал, как влияет на «Барселону» отсутствие Гави и тер Штегена
15:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти вновь высказался о конкуренции Кепы и Лунина
14:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны»
14:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Думаю, мы должны были лучше владеть мячом в матче с «Атлетико»
13:53 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов
12:38 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Со мной никто из «Реала» не связывался»
10:50 · Италия. Серия А
Бернардески близок к возвращению в «Ювентус», но для этого должно произойти одно событие 1
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер полузащитника «Манчестер Сити»
10:19 · Испания. Ла Лига
Стал известен конкурент Абаскаля в борьбе за пост главного тренера «Кадиса»
05:05 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» надолго потерял Аспиликуэту
03:20 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не понимают, зачем Анчелотти использует ротацию на позиции вратаря слухи
01:30 · Испания. Ла Лига
«Порту» согласовал трансфер защитника «Атлетико»
00:58 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Не хочу быть ни «новым Пеле», ни «новым Роналдо»
00:56 · Испания. Ла Лига
Гол с пенальти позволил «Алавесу» переиграть «Кадис»
Все новости
Рекомендуем