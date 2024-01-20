Де Йонг рассказал, как влияет на «Барселону» отсутствие Гави и тер Штегена

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг оценил, как влияет на команду отсутствие полузащитника Гави и основного вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«Отсутствие игроков всегда влияет на команду, особенно, когда они столь важные, как Гави и тер Штеген. Все клубы страдают из-за отсутствия ключевых игроков. Мы не являемся исключением», – сказал де Йонг в интервью официальному сайту «Барселоны».

Напомним, Гави больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы крестообразных связок колена. Что касается тер Штегена, немецкий вратарь должен вернуться на поле к середине февраля.