Анчелотти вновь высказался о конкуренции Кепы и Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о ситуации с позицией голкипера. Итальянский специалист высказался о конкуренции между Кепой Аррисабалагой и Андреем Луниным, который неубедительно выступил в последнем матче против «Атлетико» в Кубке Испании. Напомним, «королевский клуб» вылетел с турнира, проиграв 2:4 в дополнительное время.

«Голкиперы совершают ошибки, как это было в случаях с Кепой и Луниным. В этом нет никаких споров. Кто выйдет в стартовом составе на матч с «Альмерией»? Я пока не определился», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, у Кепы в конце сезона истекает аренда в «Реале», права на игрока принадлежат «Челси». У Лунина остаётся ещё полтора года по соглашению со «сливочными» .