Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что лично беседовал с вингером Винисиусом Жуниором перед финалом Суперкубка Испании. Напомним, бразилец оформил хет-трик в ворота каталонской «Барселоны» и помог своей команде одержать победу 4:1.

«Разговаривал ли я с Винисиусом после вылета из Кубка Испании? Нет. Последний разговор один на один закончился тем, что Винисиус вышел на поле и оформил хет-трик в ворота «Барселоны», – признался Анчелотти на пресс-конференции.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Винисиус записал на свой актив четыре гола и одну результативную передачу.