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Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны»

20 Января 2024 • 14:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.15 X 8.50 2 15.00
21.01 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что лично беседовал с вингером Винисиусом Жуниором перед финалом Суперкубка Испании. Напомним, бразилец оформил хет-трик в ворота каталонской «Барселоны» и помог своей команде одержать победу 4:1.

«Разговаривал ли я с Винисиусом после вылета из Кубка Испании? Нет. Последний разговор один на один закончился тем, что Винисиус вышел на поле и оформил хет-трик в ворота «Барселоны», – признался Анчелотти на пресс-конференции.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Винисиус записал на свой актив четыре гола и одну результативную передачу.

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