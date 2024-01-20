Анчелотти: «Думаю, мы должны были лучше владеть мячом в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что ему не понравилось в последнем дерби с «Атлетико», которое проходило в рамках ⅛ финала Кубка Испании. Напомним, «королевский клуб» вылетел с турнира, проиграв на выезде «матрасникам» со счётом 2:4.

«Думаю, мы должны были лучше владеть мячом в матче с «Атлетико». У нас есть качественные футболисты, которые принесли клубу много успеха. Возможно, мы теряли владение из-за усталости. Наша команда выигрывает вместе и проигрывает вместе. Я не критикую кого-то индивидуально», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» в Ла Лиге.