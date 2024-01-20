Де Йонг рассказал о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, какие цели будет преследовать его команда в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, на стадии ⅛ финала «сине-гранатовые» встретятся с чемпионами Италии в лице «Наполи».

«Если ты участвуешь турнире, ты делаешь это для того, чтобы выиграть. Целью каждой команды является победа в Лиге чемпионов, мы – не исключение. Это не значит, что в случае неудачи произойдёт катастрофа», – цитирует де Йонга официальный сайт «Барселоны».

Напомним, «сине-гранатовые» в последний раз побеждали в Лиге чемпионов в сезоне-2014/15 под руководством Луиса Энрике.