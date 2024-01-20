Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Йонг рассказал о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов

20 Января 2024 • 13:53 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 4.15 X 3.90 2 1.80
21.01 20:30

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, какие цели будет преследовать его команда в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, на стадии ⅛ финала «сине-гранатовые» встретятся с чемпионами Италии в лице «Наполи».

«Если ты участвуешь турнире, ты делаешь это для того, чтобы выиграть. Целью каждой команды является победа в Лиге чемпионов, мы – не исключение. Это не значит, что в случае неудачи произойдёт катастрофа», – цитирует де Йонга официальный сайт «Барселоны».

Напомним, «сине-гранатовые» в последний раз побеждали в Лиге чемпионов в сезоне-2014/15 под руководством Луиса Энрике.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

Новости по матчу

Сегодня, 20 Января
13:53
Де Йонг рассказал о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов
18 Января
18:32
Хави: Когда я пришёл в «Барселону», целью было финишировать в топ-4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави ​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико» «Реал» хочет подписать Холанна по схеме трансфера Беллингема Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.01.24 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.87 3.40 4.50
Видео
20.01.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Мальорка Мальорка
2.09 3.45 3.55
Видео
20.01.24 в 20:30
Валенсия Валенсия
Атлетик Б Атлетик Б
3.70 3.50 2.02
Видео
20.01.24 в 23:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.80 3.05 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
13:53 · Испания. Ла Лига
Де Йонг рассказал о целях «Барселоны» в Лиге чемпионов
12:38 · Испания. Ла Лига
Лапорт: «Со мной никто из «Реала» не связывался»
10:50 · Италия. Серия А
Бернардески близок к возвращению в «Ювентус», но для этого должно произойти одно событие
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер полузащитника «Манчестер Сити»
10:19 · Испания. Ла Лига
Стал известен конкурент Абаскаля в борьбе за пост главного тренера «Кадиса»
05:05 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» надолго потерял Аспиликуэту
03:20 · Испания. Ла Лига
В «Реале» не понимают, зачем Анчелотти использует ротацию на позиции вратаря слухи
01:30 · Испания. Ла Лига
«Порту» согласовал трансфер защитника «Атлетико»
00:58 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Не хочу быть ни «новым Пеле», ни «новым Роналдо»
00:56 · Испания. Ла Лига
Гол с пенальти позволил «Алавесу» переиграть «Кадис»
00:04 · Испания. Ла Лига
Де Пауль ответил Винисиусу: «Я выиграл чемпионат мира, а ты – нет» 2
19 Января
23:39 · Италия. Серия А
Клуб Ла Лиги арендует у «Милана» Луку Ромеро
22:32 · Россия. Премьер-лига
Испанский «Кастельон» объявил о переходе россиянина Иосифова официально
22:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» уже сделал предложение Начо – игрок вполне может остаться ещё на год
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Как мама и папа»: Гвардиола не смог выбрать между «Манчестер Сити» и «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем