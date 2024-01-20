Лапорт: «Со мной никто из «Реала» не связывался»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт прокомментировал информацию о своём возможном переходе в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает 29-летнего испанца в качестве замены Давиду Алабе, который выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразной связки колена. Позже стало известно, что сам Лапорт отказался от перехода в мадридский клуб.

«Нет, со мной никто не связывался», — цитирует Лапорта AS.

В текущем сезоне Лапорт провёл за «Аль-Наср» 21 матч, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.