Стал известен конкурент Абаскаля в борьбе за пост главного тренера «Кадиса»

Бывший тренер сборной Чили Эдуардо Бериццо может возглавить «Кадис». Об этом сообщает журналист Бени Арройо.

При этом Арройо отмечает, что ещё одним претендентом на должность наставника испанской команды является нынешний тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Напомним, пост главного тренера национальной команды Чили Бериццо покинул в 2023 году. Ранее он также возглавлял сборную Парагвая, «Атлетик», «Севилью» и «Сельту».

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. От спасительной 17-й строчки эту команду отделяет один балл.