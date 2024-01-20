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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил судьбу Модрича

20 Января 2024 • 08:58 Комментировать

Стало известно будущее полузащитника «Реала» Луки Модрича. Как информирует Relevo, хорватский футболист покинет «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона.

Источник утверждает, что стороны приняли решение не подписывать новое трудовое соглашение. Действующий контракт Модрича со «сливочными» истекает в конце июня текущего года. Ожидается, что Лука отправится на правах свободного агента в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

За «Реал» хорват выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.

Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала»

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