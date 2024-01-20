В мадридском «Реале» считают, что Карло Анчелотти следует определиться с постоянным сменщиком Тибо Куртуа.

Бельгиец травмировался в самом начале сезона, а его возвращение в строй запланировано на весну. В качестве замены Куртуа был арендован голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, однако испанец не стал единоличным первым выбором Анчелотти – нередко место в воротах «сливочных» занимает Андрей Лунин. Согласно данным Relevo, такие ротации рулевого не понимает никто в «Реале». В клубе считают, что подобная стратегия не идёт на пользу ни одному из вратарей.

Кепа Аррисабалага принял участие в 17 матчах, пропустив 16 голов. Андрей Лунин вышел на поле 12 раз – он пропустил 11 мячей.